РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. В подмосковном Подольске организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в гаражах, сейчас принимаются меры по установлению матери ребенка, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Первого мая 2020 года за одним из гаражей в городе Подольске в ведре, накрытым покрывалом, обнаружено тело новорожденного младенца. Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», - сказала Врадий.

В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Приняты меры к установлению матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.