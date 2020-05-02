РИАМО - 2 мая. Согласно докладам на селекторных совещаниях с президентом РФ Владимиром Путиным, Московский научно-исследовательский институт может стать разработчиком вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вакцину разрабатывают научно-исследовательские институты, которые допущены до этой работы. У них должен быть высокий уровень защиты. Судя по тому, что докладывалось президенту на одном из селекторов, то именно московский институт будет разработчиком такой вакцины», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что после создания вакцины будет решаться вопрос о ее массовом производстве. Москва располагает и такой возможностью.

В Москве выявлено 62 658 случаев заражения коронавирусом, в России зарегистрировано 124 054 случая.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19