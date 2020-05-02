РИАМО - 2 мая. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции столичные власти могут сократить выдачу пропусков, но пока такой сценарий всерьез не рассматривается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков - за счет того, что отменим цифровые пропуска у какого-то количества предприятий, уменьшим количество поездок, ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что такой сценарий пока не рассматривается всерьез. На данный момент количество людей на улицах Москвы оптимально.

В столице действует пропускной режим из-за коронавируса. Все жители для поездок на транспорте обязаны оформлять цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19