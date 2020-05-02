РИАМО - 2 мая. По результатам массовых тестов, которые прошли 25 тысяч медиков, у 2 тысяч сотрудников медучреждений подтвердилось наличие антител к коронавирусу, половина из них еще болеет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы проводили массовые тесты, провели иммуноферментные тесты у 25 тысяч человек, работающих в системе здравоохранения. Примерно у двух тысяч выявили антитела, которые говорят о том, что человек переболел уже», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что около тысячи врачей болеют коронавирусной инфекцией на данный момент.

За сутки в Москве выявили 5358 случаев заражения. За все время зафиксировано 62658 случаев коронавируса, 55589 человек болеют сейчас.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19