РИАМО - 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в России ситуация с коронавирусом развивается не по сценарию Китая, а по сценарию Европы, сообщает ТАСС.

Он отметил, что за последние месяц-полтора более чем миллион россиян приехали из-за границы, 120 тысяч из них москвичи. Из этого миллиона половина была в Москве и поехала дальше в регионы.

«На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант (развития ситуации с коронавирусом – ред.), мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны, и надо просто бороться, сглаживая пики», — сказал Собянин в интервью для фильма «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что Москва еще не добралась до серьезных показателей по смертности пациентов с Covid-19, потому что система здравоохранения работает хорошо. Пока город в серединной или в начальной фазе, больницы справляются и оказывают качественную медпомощь.

Мэр уверен, что максимум через полгода этот период будут вспоминать как что-то отдаленное и не очень серьезное, хотя сейчас всем кажется, что эти трудности запомнятся на всю жизнь, что изменится психология.

В России выявили 124054 случая заражения коронавирусной инфекцией за весь период эпидемии, в Москве – 62658 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19