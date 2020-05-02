РИАМО - 2 мая. Пациента с внебольничной пневмонией, который лечился в стационаре, выписали на амбулаторное лечение дома, так как у него улучшилось состояние – была нормальная температура и удовлетворительное самочувствие, при этом до дома пациента доставили с соблюдением всех санитарных норм, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что пенсионер, госпитализированный с сердечным приступом в начале апреля, заразился коронавирусом в больнице. Медики отправили пенсионера домой – в бессознательном состоянии довезли его до подъезда и положили у дверей. Соседи вызвали полицию и скорую помощь, которая отвезла пожилого мужчину обратно в больницу.

«По экстренным показаниям пациент был госпитализирован с сердечно-сосудистой патологией бригадой скорой помощи в Региональный сосудистый центр городской больницы имени Иноземцева, где ему был проведен комплекс обследований и оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — говорится в сообщении.

Когда пациент готовился к выписке для наблюдения в поликлинике по месту жительства, у него появились симптомы ОРВИ. Ему назначили дополнительные обследования, взяли анализы на коронавирус. Затем его перевели в специальный корпус для больных с внебольничной пневмонией.

После чего у пациента наметилась положительная динамика в лечении, через 10 дней его выписали домой на амбулаторное лечение. Он также должен был соблюдать двухнедельную обязательную самоизоляцию.

При выписке у пациента было удовлетворительное самочувствие и нормальная температура, он передвигался самостоятельно, и сопровождение ему было не нужно. Его доставили домой на спецтранспорте с соблюдением всех санитарных норм.

Через день после выписки пациента вновь забрала скорая, его госпитализировали в больницу имени Филатова.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19