В связи с распространением коронавируса в Московской области введен "масочный" режим - с 12 мая все жители обязаны носить маску в местах массового скопления людей. Во время пандемии коронавируса многие люди носят маски, однако далеко не все они эффективны и способны защитить от вируса как самого пользователя, так и окружающих. О том, как правильно выбрать выбрать маску, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

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