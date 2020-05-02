РИАМО - 2 мая. Жители Подмосковья в рамках акции #ПроГероя записали свыше 3,5 тысяч роликов об участниках Великой Отечественной войны, видео покажут в соцсетях региона и на интернет-площадках 8-10 мая, сообщается в группе пресс-службы губернатора и правительства Московской области во «ВКонтакте».

С 31 января по 31 марта все желающие участвовать в акции могли рассказать о своих родственниках-участниках войны в мини-студиях в библиотеках и музеях. Всего работало 670 таких точек.

«С января этого года предложили нашим жителям приходить в специальные студии, которые мы организовали, и записывать ролики, истории про героев ВОВ. Эта акция продолжалась до момента начала карантина. Это первая, наверное, онлайн-история, которую мы хотим представить. Она у нас эксклюзивная, связана только с Подмосковьем», - сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Ролики также будут показывать в комплексе «Зоя» в Рузском округе. Музей откроют 8 мая в онлайн-режиме. Провести первую экскурсию пригласили Дениса Мацуева, Сергея Безрукова и Нонну Гришаеву.

Кроме того, к 9 мая для ветеранов подготовят праздничную программу: театральные бригады приедут во двор к каждому ветерану и поздравят его с помощью небольшого поздравления.

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