РИАМО – 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число пассажиров метро снизилось в пять раз из-за самоизоляции, сообщает в субботу РИА Новости.

«Тем не менее весь общественный транспорт продолжает работать в обычном графике, чтобы не создавать скученность, чтобы они себя чувствовали комфортно», — сказал Собянин во время осмотра работ по дезинфекции объектов метро.

Он отметил, что важно проводить дезинфекцию эскалаторов, поездов, станций и переходов. От качественной дезинфекции зависит здоровье пассажиров. Желательно, чтобы пассажиры метро также надевали перчатки и маски.

Обработку вагонов проводят два раза в день, в пассажирской зоне стали убираться чаще в 12-15 раз. На станциях появились 400 санитайзеров для рук. К 15 мая планируют на всех станциях установить санитайзеры. Противовирусную обработку провели на 782 километрах путей метро.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19