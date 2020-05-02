РИАМО - 2 мая. Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман рассказал, что врачам, которые борются с коронавирусом, сейчас приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, жителям нужно оставаться дома.

«То, что происходит сейчас, это очень страшно. Вы не видите, как выносят гробы из нашего морга, вы не видите кошмар, который творится в реанимации и в реанимационных корпусах. <…> Каждый день в округе заболевает от 20 до 40 человек пневмонией. Вирус не щадит никого: ни молодых, ни стариков», — сказал Райхман в эфире телеканала «Искра-ВЭКТ Воскресенск».

Он отметил, что врачи делают все, что от них зависит, без сна и отдыха. Райхман призвал жителей Подмосковья помочь врачам и провести майские праздники дома.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявлено 807 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии выявлено 13314 случаев, зарегистрировано 110 летальных исходов. Для борьбы с вирусом ввели режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в случае острой необходимости.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19