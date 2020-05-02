РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. В подмосковном Подольске запустили частично бесконтактный троллейбусный маршрут от главной железнодорожной станции до микрорайона Кутузово, сообщается на сайте администрации округа.

«Запуск первого троллейбуса по измененному маршруту «Четвертый кольцевой»(4 Кутузово), который запланировали еще в прошлом году, состоялся 1 мая в Подольске. Он будет следовать от остановки «Стройиндустрия» (станция Подольск) по улицам Железнодорожная, Космонавтов, Правды, Сосновая, Бородинская, Раевского и обратно. Об организации данного маршрута просили главу округа Николая Пестова жители микрорайона Кутузово», - говорится в сообщении.

На маршрут вышли троллейбусы нового поколения, работающие от аккумуляторов на тех участках, которые не оборудованы контактной сетью. Общая протяженность нового маршрута составляет 12,8 километра, из них 5,6 километра - бесконтактная сеть. Всего по кольцевому маршруту 18 остановочных пунктов.

«19 лет назад в Подольске было открыто троллейбусное движение. Новый маршрут дает нам плюсом 9 остановочных пунктов, 4,7 километра хода в район Кутузово. Когда открывалась поликлиника на Бородинской улице, нас просили продумать возможность ее связи с больницей N3, попробуем это сделать — связать Кутузово с районом. Межшоссейный» — сказал Николай Пестов.

Первый троллейбус в Подольске пошел именно 1 мая в 2001 году благодаря решению и усилиям первого всенародно избранного главы города Александра Никулина. С тех пор открыто уже пять маршрутов. Этим экологичным видом транспорта пользуются порядка 7,5 миллиона пассажиров в год.