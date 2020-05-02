РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. В микрорайоне Львовский Подольска продлили до 14 мая карантин в общежитии после подтверждения диагноза коронавируса и госпитализации еще одного жильца, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница Подольского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области.

В микрорайоне Львовский Подольска в общежитии на улице Красная, 18, сначала коронавирус подтвердился у семейной пары. Более 150 проживающим вручили постановления о необходимости пребывания 14 дней на карантине с последующим забором лабораторных исследований. Сотрудники Львовской районной больницы регулярно брали мазки у проживающих там.

«В общежитии на улице Красная, 18, продлили карантин до 14 мая в связи с выявлением новых случаев заражения», — сказала сотрудница.

По словам проживающих там, заболел взрослый сын ранее госпитализированной семейной пары.

В Подмосковье до 11 мая продлили режим всеобщей самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом. До 12 мая жителям рекомендуется носить маски в общественных местах, с 12 мая «масочный режим» станет обязательным.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19