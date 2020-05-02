РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 2 мая. В подмосковных Котельниках выявили нарушения ношения масок среди водителей «Мострансавто», сообщил в своем Instagram-аккаунте исполняющий обязанности главы горокруга Сергей Жигалкин.

В субботу утром Жигалкин проверил автовокзал Котельников и общественный транспорт, так как это место повышенной опасности.

«На муниципальных маршрутах №№2, 3, 4, 5 соблюдаются все необходимые меры. Проводится дезинфекция, водители обеспечены достаточным количеством масок. Чего не скажешь о маршрутах «Мострансавто». Не у всех водителей есть маски», - написал Жигалкин.

Он добавил, что некоторые пассажиры тоже не носят маски. По словам Жигалкина, купить их можно в аптеках рядом с автовокзалом.

«Если у вас есть жалобы на несоблюдение всех профилактических мер на маршрутах общественного транспорта, пишите в комментариях»,— заключил Жигалкин.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19