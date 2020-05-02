РИАМО - 2 мая. В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках, сообщает РИА Новости.

«В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он объяснил, что такая мера поможет тем, кто забыл маску дома или не смог найти ее в аптеках, а так ее можно будет приобрести на входе в метро.

Ликсутов отметил, что такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро, оттуда их постепенно распределят по станциям метро.

В Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции до 11 мая включительно, выходить из дома можно только в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Для поездок на транспорте необходимо оформить цифровой пропуск и прикрепить к нему номер автомобиля или транспортных карт.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19