РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мая. В поселке Красково подмосковных Люберец пожарные потушили возгорание в бане, к тушению огня привлекли 11 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Первого мая в 23:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: городской округ Люберцы, поселок Красково. Второго мая в 1:55 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали три единицы техники, 11 человек.