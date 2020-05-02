РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мая. От Единого дня посадки «Леса Победы» жителями в городском округе Мытищи решено отказаться, посадка пройдет без привлечения граждан, сообщил глава округа Мытищи Виктор Азаров.



«В этом году в рамках этой любимой нашими мытищинцами эколого-патриотической акции «Лес Победы» деревья будут высажены возле памятников героям войны, но без привлечения жителей. Деревья будут посажены с соблюдением необходимых мер безопасности. Силами лесничеств деревья также будут высажены на лесных участках. «Лес Победы» в этом году стал частью акции «Сад Памяти», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.



Он добавил, что к акции «Сад Памяти» могут присоединиться мытищинцы и гости округа, которые сейчас находятся на своих дачных участках.



«Что для этого надо: высадив деревья на своем загородном участке, добавьте геолокацию на официальном сайте Садпамяти2020.рф. Для этого есть интерактивная карта. Напишите в соцсетях пост о том, кому посвящено дерево, разместите фотографию и добавьте хэштеги», - отметил глава.

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