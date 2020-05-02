РИАМО - 2 мая. Заместителю начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск предъявлено обвинение в получении взятки, его подчиненную подозревают в соучастии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Полицейский и его подчиненная просили 100 тысяч рублей за неизбрание строгой меры пресечения для подозреваемого по уголовному делу. Деньги нужно было перевести на расчетный счет одного из знакомых полицейского. Знакомый передал средства обвиняемому.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ближайшее время примут решение об избрании меры пресечения. На допросе обвиняемый признал вину. Сотрудница полиции допрошена в качестве подозреваемой.

Расследование дела продолжается.