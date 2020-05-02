РИАМО - 2 мая. Снять пенсию подмосковным пенсионерам во время режима самоизоляции помогут сотрудники банка, у каждого из них есть специальные номера для консультаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве по 11 мая действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Жители могут покидать свои дома только по веским причинам. В том числе самоизоляция касается пенсионеров, которые входят в категорию наиболее уязвимых для вируса.

«По всем вопросам, касающимся снятия денежных средств со сберегательных книжек или банковских карт в Сбербанке во время карантина, просьба обращаться в банк по номеру телефона: +7 (800) 555-56-74. Сотрудники примут заявку и помогут снять пенсию», - говорится в сообщении.

При этом, если пенсионер пользуется услугами другого банка, рекомендуется позвонить для консультации в свой банк.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19