РИАМО - 2 мая. Если гражданин планирует посетить несколько мест в Москве в рамках одного выезда в город, ему нужно указать адрес дальней точки при оформлении цифрового пропуска, при этом водитель такси может проверить наличие пропуска, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если вы планируете посетить несколько мест, в графе «Адрес назначения» укажите адрес дальней точки. Проверить наличие пропуска может водитель такси с помощью приложения «Помощник Москвы», которое будет установлено на его смартфоне. В любом случае покидание места проживания должно быть связано с целями, указанными в указе Мэра Москвы № 12-УМ», — отмечается в материале.

При этом, если гражданин передвигается пешком и направляется в ближайший магазин или аптеку, то пропуск ему не нужен.

В Москве до 11 мая включительно действует режим всеобщей самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Для поездок на общественном или личном транспорте нужно оформить цифровой пропуск и привязать к нему номер автомобиля или транспортной карты.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19