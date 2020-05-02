РИАМО - 2 мая. В Подмосковье умер еще один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период скончались 110 заразившихся, сообщает региональный оперативный штаб.

За все время в регионе выявили 13314 случаев коронавируса, за последние сутки – 807 заражений. С начала распространения Covid-19 в регионе вылечились 507 человек.

Жителям Подмосковья строго рекомендуется носить защитные маски в общественных местах из-за пандемии коронавируса. С 12 мая носить маски нужно будет обязательно, за нарушения будут штрафовать.

До 11 мая включительно в регионе также действует режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19