РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 2 мая. В подмосковных Люберцах на улице Космонавтов сгорел автомобиль, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Второго мая в 2:21 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Люберцы, улица Космонавтов, дом №44», - говорится в сообщении.

В 2:49 пожар ликвидировали. В тушении участвовали две единицы техники и семь человек.