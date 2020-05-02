РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мая. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы, в городском округе Мытищи пройдут онлайн, учреждения культуры максимально перенесли на интернет-площадки свои проекты, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Округ преображается к великому празднику. В этом году все должно было быть по-другому: массово, торжественно, масштабно, но пандемия продиктовала свои условия. Мы запланировали очень много мероприятий, посвященных 75-летию Победы. И они не ограничиваются только 9 мая, акции и проекты рассчитаны до конца года. Многое из плана перешло в онлайн», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что учреждения культуры максимально перенесли на интернет-площадки свои проекты. Остальные торжественные мероприятия также проведут, но после окончания самоизоляции.



Азаров отметил, что многие оставляют комментарии в соцсетях в отношении украшения округа к юбилею Победы. Есть те, кто не поддерживает и даже возмущен.

«Я отвечу, что год для всех нас непростой. Мир впервые столкнулся с такой угрозой. Знаю, что устали. Понимаю, что тяжело. И, возможно, с этим связано раздражение. Сейчас же всех прошу ответственно отнестись к продлению ограничений», - пояснил Азаров.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>