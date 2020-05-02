РИАМО - 2 мая. Жители Подмосковья с 12 мая должны будут использовать маски и респираторы на улице, в магазинах и аптеках, жителей без масок будут штрафовать на четыре тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Жителям Подмосковья строго рекомендуется носить защитные маски в общественных местах из-за пандемии коронавируса. С 12 мая носить маски нужно будет обязательно.

«За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф в размере 4 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Контроль за ношением масок и респираторов будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов.

При этом если у гражданина в период по 11 мая не будет маски, штрафовать его не будут. Однако его вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры.

С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19