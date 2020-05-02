РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. Волонтеры подмосковного Подольска оказали помощь 16 нуждающимся жителям округа за минувшие сутки, за помощью в волонтерский центр может обратиться каждый, кто в этом нуждается, сообщается на странице комитета по делам молодежи администрации Подольска в соцсети Instagram.

«Первого мая в волонтерский центр помощи гражданам, находящимся на самоизоляции в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, поступило 16 входящих звонков от жителей округа. За день 16 жителям оказали волонтерскую помощь. Спасибо каждому, кто присоединился к команде неравнодушных и готов в любой момент оказаться рядом», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры доставили четырем семьям с одним-двумя детьми и 30 многодетным семьям продуктовые наборы. Также 16 продуктовых и столько же медицинских наборов от губернатора принесли жителям старше 60 лет.

Помимо этого, 45 семьям волонтеры привезли свежий хлеб от «Вера русский хлеб» и «Русский хлеб».

С каждой неделей количество обращений от жителей города только увеличивается. За помощью в волонтерский центр может обратиться каждый, кто в этом нуждается. Волонтеры призвали жителей города не оставлять без внимания пожилых соседей и тех, кому может понадобиться помощь.

Все нуждающиеся в помощи могут связаться с волонтерами по телефонам: 8(969)017-54-56 и 8(496)750-04-93. Ежедневно, без перерывов и выходных добровольцы помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19