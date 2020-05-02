РИАМО - 2 мая. Внесенные в базу госномера личных автомобилей москвичей будут сохранены там до 11 мая включительно, поэтому жителям со служебными удостоверениями, которым не нужен цифровой пропуск, не нужно дополнительно вносить в базу номер своего авто, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Служащие с удостоверениями не обязаны оформлять цифровой пропуск для поездок, но им нужно зарегистрировать госномера своих авто и номера транспортных карт в базе, так как в столице действует автоматический контроль пропусков.

«Ничего дополнительно делать не нужно. Номер автомобиля, который вы указали ранее, будет сохранен в базах до 11 мая включительно. Тем, кто указывал номер транспортной карты или оформлял буквенно-числовой код для поездок на такси, продлевать или оформлять заново также ничего не надо», - говорится в сообщении.

Кроме того, не изменился порядок получения разовых пропусков, они также будут действительны только один календарный день.

«Если вам необходимо поехать в медицинское учреждение или по личным делам, оформите пропуск на тот день, в который планируется поездка», - добавляется в сообщении.

Используя пропуск на разовую поездку, москвичи могут поехать на дачу во время майских праздников. Если поездка будет осуществляться на автомобиле, то при оформлении пропуска необходимо будет указать его госномер, при поездке на общественном транспорте потребуется указать номер карты «Тройка» или «Стрелка».

В Москве по 11 мая продлили режим самоизоляции. Рабочие пропуска, оформленные ранее, действуют до 4 мая. Для того, чтобы пропуска действовали 4-11 мая, их нужно продлить или переоформить.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19