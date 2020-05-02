РИАМО - 2 мая. Среди людей, у кого за сутки в столице обнаружили коронавирус, 43% - в возрасте от 18 до 45 лет, еще 7% - дети, сообщает московский оперативный штаб.

За сутки в столице выявили 5358 случаев Covid-19, общее число случаев инфицирования достигло 62658.

«Среди новых заболевших 43% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Среди новых заболевших 7% составляют дети.

Все заразившиеся и их круг контактов находятся под медицинским наблюдением.

До 11 мая включительно в Москве действует режим самоизоляции. Жителям напомнили, что симптомы ОРВИ могут указывать на наличие коронавирусной инфекции, которая может протекать и в тяжелой форме, а это может привести к тяжелым последствиям для здоровья и жизни. Самолечение опасно, при первых признаках заболевания нужно вызвать врача.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19