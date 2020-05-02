РИАМО - 2 мая. Полицейские Подмосковья присоединились к акции «#МыВместе»: духовой оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Московской области сыграл для врачей Мытищинской городской больницы, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка полиции.

«Духовой оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Московской области посетил со специальной музыкальной программой Мытищинскую городскую клиническую больницу, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, и поддержать пациентов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Оркестр прибыл к мытищинской больнице в полном составе под руководством дирижера - заместителя начальника Культурного центра подмосковного ГУ МВД России, подполковника внутренней службы Кирилла Носова. Музыканты исполнили песни, посвященные 75-летию Победы: «Прощание славянки», «Синий платочек», «День Победы», «Марш авиаторов» и другие композиции.

Оркестр не только таким образом поблагодарил медиков, борющихся с коронавирусом, но и поддержал тех, кто сейчас лечится от инфекции.

Главврач Мытищинской городской клинической больницы Андрей Третьяков от имени всего персонала поблагодарил полицейских за поддержку.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19