РИАМО - 2 мая. В Москве, Лыткарине, Красногорске, Королеве, Лобне, Зеленограде и городе Московском зафиксировали высокий индекс самоизоляции в субботу, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12:00, в Лыткарине, Лобне, столичном Зеленограде, Красногорске, Королеве индекс самоизоляции составил 3,7 балла.

Меньше всего людей на улицах в городе Московском, там индекс равен 3,8 балла.

В Москве индекс составил 3,6 балла, как и 1 мая. Такой же показатель зарегистрировали в Балашихе, Фрязине, Щербинке, Люберцах и Одинцове. Индекс 3,5 в пяти городах: Электростали, Жуковском, Подольске, Долгопрудном и Ивантеевке.

Индекс выше трех баллов зафиксирован почти на всей территории Московского региона, кроме Ногинска (2,9 балла), Дмитрова (2,9 балла), Ступина (2,8 балла), Егорьевска (2,8 балла), Пушкина (2,8 балла), Солнечногорска (2,8 балла) и Наро-Фоминска (2,8 балла).

Индекс самоизоляции определяется «Яндексом» по шкале от 0 до 5 баллов, чем выше значение, тем меньше людей на улицах города.

В Московском регионе действует режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только в случае необходимости, для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19