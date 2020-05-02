РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. В подмосковном Подольске на службу заступили четыре сотрудника специализированного мотобатальона, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Подольску.

В Подмосковье с началом теплого сезона для более эффективного надзора за дорожным движением на службу заступили более 100 сотрудников специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области (мотобат).

«В Подольске, как и в 2019 году, на дорогах начали работать четыре инспектора посменно на двух мотоциклах», - сказала сотрудница.

Автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил дорожной безопасности и использование мотошлемов, будут проверять регистрационные документы и водительские удостоверения у мотоциклистов. Особое внимание обратят на предупреждение фактов управления мототранспортом несовершеннолетними, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения.

С начала 2020 года на территории Московской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники, в результате которых 9 человек погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП с данной категорией участников дорожного движения являются: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил перестроения. Во многих случаях возникновению дорожных аварий сопутствуют нарушения, связанные с управлением мототранспортом лицами, не имеющими права управления, либо находящимися в алкогольном (наркотическом) опьянении. Кроме того, большое количество мотолюбителей пренебрегают использованием мотошлема и не соблюдают требований ОСАГО.