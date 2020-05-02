РИАМО - 2 мая. В Бутаковском заливе в столице спасли рыбака, который чуть не утонул из-за пробоины в лодке, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Утром в субботу спасатели станции «Левобережная» увидели лодку с рыбаком, уходящую под воду.

«В 30 метрах от берега они вытащили из воды пожилого мужчину. Промокшего и замерзшего пострадавшего доставили на спасательную станцию, где ему оказали первую помощь, укутали в согревающее одеяло и напоили горячим чаем», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что он вышел порыбачить, но не заметил пробоину в лодке, через которую начала прибывать вода. От дальнейшей госпитализации рыбак отказался.

Кроме того, на него составили протокол за нарушение самоизоляции. После этого рыбака отправили на такси домой.