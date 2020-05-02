РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мая. Порядка 1,5 тысяч защитных масок раздали жителям городского округа Мытищи при проверке пропусков, в Московской области строго рекомендуется ношение медицинских масок в общественных местах, сообщается на сайте администрации горокруга.

Первого мая при проверке пропусков сотрудники полиции совместно с волонтерами бесплатно раздавали жителям медицинские маски.

«Шесть групп волонтеров совместно с сотрудниками ГИБДД и ДПС раздавали медицинские маски на Волковском и Ярославском шоссе, в районе набережной реки Яузы, возле станции Мытищи, торгового центра «Перловский», на бульваре Ветеранов. В общей сложности раздали около 1,5 тысяч масок. На территории округа в праздничные дни раздача масок волонтерами будет продолжена», - говорится в сообщении.



В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Московской области ношение масок при выходе на улицу, в том числе при поездках в общественном транспорте, становится обязательным. Это требование Роспотребнадзора. В общественном транспорте начали информировать об обязательном ношении масок.



«Согласно постановлению губернатора Московской области, до 12 мая всем гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования», - отмечается в сообщении.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19