РИАМО – 2 мая. Мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что в городе могут ужесточить пропускной режим и выдавать меньше пропусков, сообщает в субботу ТАСС.

«Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется «цифровой пропуск». Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков», — сказал Собянин в интервью для фильма «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что также могут ужесточить контроль за выдачей пропусков и поездками. В случае необходимости в городе тут же будут ужесточены меры.

В столице введен пропускной режим для поездок на транспорте в рамках борьбы с распространением коронавируса. Пропуска выдаются трех видов – рабочие, разовые для поездок в медорганизации и разовые пропуска для поездок в иных целях.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19