РИАМО - 2 мая. В столице количество бессимптомных пациентов, зараженных коронавирусом, составило около 50% от выявленных случаев, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

В городе на прошлой неделе начали проводить экспресс-тесты на наличие антител к коронавирусу. С 25 апреля в Москве было сделано 175 тысяч таких анализов. Анализы брали у пациентов поликлиник и больниц, включая некоронавирусные стационары.

«У пациентов с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики. Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и вовремя принять меры», — говорится в материале.

Кроме того, девять городских и четыре частные лаборатории получили права на подтверждение положительных результатов исследования на коронавирус и стали референс-центрами. Раньше положительные анализы нужно было отправлять в один референс-центр, что замедляло скорость обработки. Теперь скорость обработки исследований увеличилась в несколько раз.

Почти в два раза увеличилась выявляемость коронавируса, Москва вышла в мировые лидеры.

За минувшие сутки в столице выявили 5358 случаев заражения, за период эпидемии зарегистрировано 62658 случаев.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19