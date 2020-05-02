РИАМО - 2 мая. В период самоизоляции приостановлена работа практически всех предприятий и организаций, но ищущие работу москвичи могут воспользоваться разовыми пропусками для встречи с потенциальными работодателями, которые продолжают искать сотрудников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице введен ряд дополнительных запретов и ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Если поездки к потенциальным работодателям в ближайшее время возможны, вы можете оформить два разовых пропуска в неделю», - говорится в сообщении.

Кроме того, многим москвичам необходимо продолжать рабочую деятельность для обеспечения города необходимыми ресурсами. Для оформления рабочего пропуска им понадобиться узнать ИНН компании, в которой они работают. В таком случае работодателю нужно представить необходимую информацию сотрудникам.

«Работники должны оформлять цифровые пропуска самостоятельно. Работодатель поможет своим сотрудникам, если даст им всю информацию о компании, необходимую для получения цифрового пропуска», - добавляется в сообщении.

В столице введен пропускной режим для поездок на транспорте в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19