РИАМО - 2 мая. В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 49 человек, за весь период в регионе выздоровели 507 пациентов, сообщает областной оперативный штаб.

Всех пациентов выписали после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус.

В Московской области за сутки выявили 807 случаев заражения Covid-19. За весь период в регионе подтверждено 13314 случаев коронавируса.

По 11 мая в регионе действует режим обязательной самоизоляции, во время которого из дома можно выходить только по веским причинам. Кроме того, жителям строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы. С 12 мая маски нужно будет носить обязательно.

На майских праздниках в Московской области усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19