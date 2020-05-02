РИАМО - 2 мая. Ученые опубликовали новые данные о сроках завершения пандемии в России, теперь исследователи предполагают, что вспышка инфекции закончится 8 августа, сообщает Газета.ru.

Данные появились на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.

«До этого они считали, что пандемия завершится в стране 4 или 7 августа», — говорится в материале.

Специалисты объяснили, что предполагаемые даты меняются в зависимости от эпидемиологической ситуации и мер, которые предпринимает страна.

Для борьбы с распространением инфекции в регионах России вводятся ограничительные меры: режимы повышенной готовности и всеобщей самоизоляции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 МАЯ

- В Москве пассажиры метро смогут купить медицинские маски в кассе метрополитена или в специализированных ларьках. Такая практика начнет действовать с 4-5 мая, необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

- Половину новых заразившихся Covid‑19 в Москве составили люди младше 45 лет.

- Большинство жителей Московского региона продолжают соблюдать самоизоляцию.

- Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией. Число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза.

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19