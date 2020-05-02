РИАМО - 2 мая. В России отсутствуют случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией, однако вирус может долго находиться в организме, даже если человек чувствует себя хорошо, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в Российской Федерации не зарегистрировано повторных случаев заражения или даже инфицирования. Могу сказать, что вирус очень долго покидает организм», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что человек может быть переносчиком вируса, даже если чувствует себя хорошо.

«Очень долго вирус покидает организм. И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса», - добавила Попова.

В России за прошедшие сутки выявили 9 623 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения составило 124 054.

В Москве зафиксировано 62 658 случаев Covid-19, а в Подмосковье – 13 314 случаев.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19