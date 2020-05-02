РИАМО - 2 мая. Ежедневно в столице госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, число лабораторных исследований на коронавирус увеличилось в два раза, говорится в сообщении оперштаба Москвы по Covid-19.

«Число пациентов, направляемых в КТ-центры для проведения диагностики, также остается на уровне 3,5 – 4 тысяч в сутки», — говорится в сообщении.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19