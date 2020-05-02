РИАМО - 2 мая. Деньги от всех штрафов за нарушение самоизоляции, поступающие в бюджет столицы, пойдут только на борьбу с распространением в городе коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все средства, которые будут поступать от штрафов, - не только от автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, - они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с Covid-19, на медицину», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что средства будут направлены только на эти цели.

За нарушение самоизоляции в Москве предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

В Москве за сутки выявили 5358 случаев коронавируса.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19