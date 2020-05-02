РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мая. В микрорайоне Кутузово подмосковного Подольска сгорел грузовой автомобиль, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В ночь с 1 на 2 мая в 2:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице Циолковского, дом №15. В 3:19 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет», - сказал сотрудник.

На тушение пожара привлекали одну автоцистерну и четыре человека.