РИАМО - 2 мая. В Подмосковье и столице на 3 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в регионе действует с 09:00 до 21:00 3 мая. До 09:00 3 мая оповещение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Тульской и Рязанской областей.

Третьего мая в Московском регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, во время которой порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 8-10 градусов, днем — 23-25 градусов.