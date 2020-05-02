РИАМО - 2 мая. За прошедшие сутки в Московской области выявили 807 случаев заражения коронавирусом, за весь период эпидемии в области заразились 13314 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России зарегистрировали 9623 новых случая заражения, за сутки скончались 57 пациентов, вылечились 1793 человека.

В Подмосковье по 11 мая включительно рекомендуется носить маски в общественных местах, с 12 мая носить маски нужно будет обязательно. По 11 мая в области действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только в случае острой необходимости, для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19