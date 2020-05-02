РИАМО - 2 мая. В столице за прошедшие сутки зафиксировали 5358 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 62 658, говорится в сообщении оперштаба Москвы по коронавирусу.

На данный момент в Москве заражены 55589 человек. За весь период выздоровели 6374 пациента, умерли 695 человек.

В России зафиксировали 9623 новых случая заражения в 83 регионах. За весь период эпидемии выявлено 124054 случая заражения, 1222 пациента скончались, 15013 - выздоровели.

В Москве до 11 мая включительно продлили режим самоизоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только по веским причинам. Для поездок на транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19