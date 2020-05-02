РИАМО - 2 мая. Аллергические заболевания не могут стать причиной повышенного риска заражения коронавирусом или спровоцировать тяжелые симптомы Covid-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких», — говорится в материале.

Также в ведомстве рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавирусной инфекции. При аллергии нет повышенной температуры, выраженной слабости, боли в мышцах, кашля и одышки. Исключение составляет бронхиальная астма, при данном заболевании возможны кашель и одышка.

Аллергикам порекомендовали оставаться дома, установить в помещении систему очистки воздуха, проводить влажную уборку, после улицы обязательно принимать душ, мыть голову и переодеваться, исключить из рациона продукты, которые могут усилить симптомы аллергии.

Людям с аллергической реакцией необходимо, по совету специалистов Роспотребнадзора, принимать лекарства, назначенные врачом, в случае ухудшения состояния - обратиться за медпомощью.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19