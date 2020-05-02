РИАМО - 2 мая. В столичной больнице имени Жадкевича до 2022 года построят новый корпус для отделения скорой помощи, который будет располагать вертолетной площадкой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В комплексе будет необходимое для оказания первой медико-санитарной помощи и лечения пациентов современное оборудование. В здании будет реанимационное отделение, операционный блок, отделения лучевой и функциональной диагностики, лечебные палаты и лаборатории», — сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Алексей Паламарчук.

Он добавил, что планируется возвести шесть новых корпусов медицинских учреждений, которые появятся в том числе на территории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и городской клинической больницы имени С.П. Боткина.

Планировка корпуса будет позволять быстро распределять пациентов по функциональным зонам. Из въездного отапливаемого тамбура на четыре машины скорой помощи пациенты попадут в зону регистрации и распределения больных, так называемую зону триажа.