РИАМО - 2 мая. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города, удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около двух процентов от общего количества жителей Москвы. И это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

В последние недели столичные поликлиники увеличили возможность диагностики коронавируса с помощью компьютерной томографии. Специально для этого были созданы 45 амбулаторных центров, работающих круглосуточно, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, потому что позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам», — добавил Собянин.

На сегодняшний день в столице создана слаженная система взаимодействия и борьбы с коронавирусом. В работу по своевременной диагностике и оказанию медицинской помощи включены все звенья системы здравоохранения, вне зависимости от функционала и ведомственной принадлежности, — федеральные, городские, частные клиники, скорая помощь, лаборатории, поликлиники и больницы.

Благодаря работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Были расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с прошлым месяцем. А с 30 апреля город вдвое увеличил лабораторное тестирование — до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки.

Вдвое увеличилась и мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные. Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19