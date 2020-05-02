РИАМО - 2 мая. В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19, сообщает московский оперативный штаб.

«Оперативный штаб напоминает, что до 11 мая включительно все жители, независимо от возраста, обязаны соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

Кроме того, для поездок на транспорте в городе необходимы цифровые пропуска. Оформленные ранее рабочие пропуска действуют до 4 мая, на период с 4 по 11 мая пропуска нужно будет продлить.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19