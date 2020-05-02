РИАМО - 2 мая. В столице за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек, всего за период пандемии вылечились 6374 человека, говорится в сообщении оперштаба Москвы по коронавирусу.

«Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 608 человек», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в городе продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно. Для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск. Рабочие пропуска будут действовать до 4 мая. С 4 мая по 11 мая их необходимо продлить.

Выходить из дома пешком можно без пропусков, но соблюдая требования по самоизоляции.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19