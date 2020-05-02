РИАМО - 2 мая. Московский инновационный кластер запустил онлайн-сервис «Биржа контрактного производства», который позволяет предпринимателям для решения производственных задач найти исполнителя через этот сервис, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сервис является некоммерческим и позволяет предпринимателям и новаторам размещать малые и крупные заказы на контрактное производство либо выступать в качестве производственной площадки для их реализации», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Чтобы получать заказы через онлайн-сервис, предпринимателям нужно зарегистрироваться и указать информацию о доступном оборудовании, направлении деятельности и перечне выполняемых работ.

Кроме того, пользователи могут обмениваться юридическими документами онлайн, используя электронную подпись. Также есть доступ к сервису факторинга. Он позволяет работать на условиях отсрочки платежа.

«Биржа контрактного производства открывает новые возможности для предпринимателей, в особенности для малого и среднего бизнеса. Теперь для решения производственных задач им не нужно расширять свои мощности, а можно найти исполнителя через сервис платформы кластера», — добавил руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов.