РИАМО - 2 мая. В столице пожарные ликвидировали возгорание на территории гаражного кооператива на первом этаже, приспособленном для производства мебели, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел по адресу: Ореховый бульвар, дом 30Г. Сообщение о возгорании поступило в субботу 03:02.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров», — отмечается в материале.

Спасатели сняли угрозу перехода огня на соседние строения, в 04:13 пожар был локализован, в 04:44 – ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.